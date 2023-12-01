Уборщица попыталась поджечь военкомат в Кемеровской области

В Кемеровской области мошенники заставили женщину поджечь здание военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженске. 40-летняя женщина пришла к зданию военкомата и кинула в него литровую стеклянную банку с зажигательной смесью. Пожара не последовало, загорелся только подоконник, который удалось быстро потушить дежурившим полицейским.

Поджигательницу задержали, ей оказалась уборщица местного сельхозкооператива. Она рассказала, что действовала по указу неизвестных, которые заявили, что с помощью поджога она уничтожит мошенников и документы на недавно оформленный кредит.

До этого женщине много раз звонили «сотрудники Центробанка» и говорили, что у нее хотят украсть деньги. Жертва мошенников взяла в кредит 700 тысяч рублей и перевела всю сумму на «безопасный счет». Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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