Житель Кузбасса привязал к дереву бывшую жену

Жительница Кузбасса пострадала от рук бывшего супруга, который настаивал на возобновлении отношений. Мужчина привязал экс-жену к дереву. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

25-летний житель встретился с бывшей супругой и предложил вновь сойтись. Однако женщина ответила отказом. Тогда отвергнутый мужчина решил наказать возлюбленную и привязал ее к дереву проводами и скотчем.

Кузбассец бросил женщину в лесу в беспомощном положении, но спустя некоторое время вернулся и освободил. Пострадавшая обратилась в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Отмечается, что фигурант свою вину признает и сотрудничает со следствием.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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