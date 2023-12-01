Житель Бурятии сжег свой автомобиль, пытаясь прогреть его электроплитой

Житель Улан-Удэ пытался прогреть автомобиль в мороз с помощью электроплитки. Машина сгорела. Об этом сообщает МЧС Бурятии.

«В Улан-Удэ в первый день зимы автовладелец установил электрическую печку под капот машины, чтобы за ночь транспортное средство не замерзло. Именно с капота, где и был установлен прибор, начался пожар», – отмечается в сообщении ведомства.

На место прибыли пожарные и потушили машину. Однако автомобилю был нанесен непоправимый ущерб: моторный отсек выгорел, лобовое и боковые стекла растрескались.

В МЧС предостерегли автовладельцев от использования для прогрева машин самодельных устройств и бытовых приборов, не предназначенных для этих целей.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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