Самолет из Калининграда экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, вынужденно сел в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе оператора аэрогавани «Воздушные ворота Северной столицы».

В компании отметили, что во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности лайнера. Аварийно-спасательная служба была приведена в полную готовность.

Посадка прошла благополучно. Самолет приземлился в 12:20. На его борту 182 пассажира. Пулково продолжает работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с вынужденной посадкой в Пулково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Все пассажиры покинули борт и уже находятся в зале ожидания. Они вылетят в пункт назначения на другом воздушном судне.

Приземлившийся из-за неполадки борт осматривают спецслужбы.

Отметим, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит соблюдение закона в сфере безопасности полетов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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