В Нью-Йорке «минировали» 15 синагог

Директор Инициативы общественной безопасности (партнерство UJA-Федерации Нью-Йорка и Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка (CSI),– прим.ред.) Митч Силбер в пятницу, 1 декабря, заявил, что рано утром поступили угрозы о «минировании» 15 синагог в Нью-Йорке, – сообщают СМИ.

Директор CSI, в частности, сказал, что «угрозы были направлены в адрес пяти синагог на Манхэттене, двух в Бруклине, одной на Лонг-Айленде, двух в округе Вестчестер и пяти в других частях северной части Нью-Йорка. Угрозы прозвучали в рамках кампании, направленной на прекращение работы синагог, но, похоже, никакой реальной опасности не было».

В свою очередь, в Департаменте полиции Нью-Йорка заявил, что «отреагировали на угрозы в адрес синагог в Верхнем Ист-Сайде, Верхнем Вест-Сайде, а также в Вашингтон-Хайтс и Инвуде. Один из звонков с сообщениями об угрозах поступил в 5:29 утра. Полицейские отреагировали на угрозы в адрес, как минимум, двух синагог: одной в Верхнем Вест-Сайде и одной в Вашингтон-Хайтс. Офицеры прочесали помещения, сочли их безопасными, и обе общины возобновили свою деятельность. Однако, в некоторых случаях угрозы в адрес синагог привели к отмене субботних служб».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube