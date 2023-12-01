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Пятница, 1 декабря 2023, 22:42 мск

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В результате израильских обстрелов в Газе в пятницу погибло более 170 палестинцев

Архив, фото: агентство «Анадолу»

Министерство здравоохранения сектора Газа в пятницу, 1 декабря, заявило, что с момента прекращения режима прекращения огня в результате израильских обстрелов и бомбардировок в палестинском анклаве погибли 178 человек, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на странице палестинского Минздрава в одной из соцсетей, говорится: «С утра пятницы до настоящего времени в результате израильской агрессии в Газе погибли 178 человек, 589 человек получили ранения. Большинство пострадавших – женщины и подростки».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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