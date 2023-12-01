Пропалестинский манифестант совершил акт самосожжения в США

Начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум на брифинге в пятницу, 1 декабря, заявил, что протестующий с палестинским флагом совершил попытку самосожжения возле консульства Израиля, – сообщает The Times of Israel.

В ходе общения с прессой Дарин Ширбаум сказал: «Протестующий прибыл к зданию, в котором находится израильское консульство и несколько других офисов, облился бензином и поджег себя. Мы считаем, что это был акт крайнего политического протеста. Протестующий находится в критическом состоянии. Охранник, который пытался помешать акту самосожжения, также получил ожоги, о его состоянии пока неизвестно».

Атланта, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube