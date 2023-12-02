СКР обвинил экс-министра транспорта Чувашии по двум статьям УК РФ

Следователи предъявили обвинение по двум уголовным статьям бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову. По версии следствия, чиновник незаконно отдал госконтракт фирме своего знакомого.

В декабре 2022 года Осипов незаконно передал оплаченный из бюджета контракт по разработке проектной документации и ремонту дорог фирме своего знакомого. Хотя компания не отвечала требованиям закупки. Ущерб региональному бюджету оценили более чем в семь миллионов рублей.

В июне того же года Осипов отправил в казначейство платежное поручение на нецелевые расходы, но минфин республики заблокировал перевод.

Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовные дела о превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации неправомерного оборота средств (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

«В ходе допроса Осипов признал свою вину и дал показания в отношении соучастника», – пояснили в пресс-службе управления СКР.

Чебоксары, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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