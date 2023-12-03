В ДНР пять человек пострадали под обстрелом ВСУ

Как минимум пять человек пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими военными, сообщили «Известия». По данным МЧС ДНР, 2 декабря во время обстрелов ранены два человека.

ВСУ утром 3 декабря обстреляли Ленинский район Донецка. Повреждены несколько домов, пострадали пять человек. Местная жительница рассказала изданию, что ударом в ее квартире выбило окно.

«2 lдекабря в результате сброса ВОП с БПЛА на улице Николая Островского ранен мужчина 1955 года рождения. В результате сброса ВОП с БПЛА на улице Ленина ранена женщина 1974 года рождения», – сообщили в МЧС ДНР.

Также повреждены Школа искусств, административное здание, частные и многоквартирные жилые дома, газопровод, несколько автомобилей. Один раз саперов вызывали для обезвреживания взрывоопасного предмета. Предмет пришлось уничтожить.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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