Израильская армия сообщила о гибели 401 своего солдата

Израильская армия объявила, что еще трое солдат были убиты вчера, сражаясь против ХАМАС в секторе Газа, в результате чего число погибших среди военнослужащих достигло 401 с начала войны 7 октября.

Как сообщают СМИ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление со списком последних жертв: 36-летняя Нерия Шаер из Явне, 22-летний Бен Зуссман из Иерусалима и 19-летний Биньямин Иегошуа Нидхам из Зихрона.

По данным местных СМИ, ЦАХАЛ поясняет, что из 401 погибшего солдата 75 были убиты во время наземного наступления внутри сектора, тогда как подавляющее большинство остальных были убиты в ходе столкновений на юге Израиля в день нападения ХАМАС 7 октября этого года.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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