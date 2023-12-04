В ЛНР задержали украинца за шпионаж в пользу Киева

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике местного жителя – гражданина Украины за шпионаж в интересах украинской разведки. Мужчина собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал ее украинской стороне.

«Житель региона с целью оказания содействия вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств», – сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 267 УК РФ). «В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие», – сказано в сообщении.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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