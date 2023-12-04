Житель Омска задержан за призывы переходить на сторону ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Омска по подозрению в размещении в интернете публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности России. По данным спецслужбы, омич призывал мобилизованных сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак.

Кроме того, по ее словам, задержанный планировал уехать на Украину и вступить в ряды украинских вооруженных сил, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ.

По имеющейся оперативной информации, координатор военизированной украинской организации инструктировал фигуранта о том, как попасть на территорию Украины, добавила Руснак, передает «Интерфакс».

В отношении омича возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Омск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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