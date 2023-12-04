Два сотрудника МЧС тяжело ранены после удара дрона-камикадзе ВСУ

Украинский беспилотник атаковал машину МЧС в Херсонской области. В результате взрыва дрона-камикадзе тяжелые ранения получили двое пожарных. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram. Инцидент произошел сегодня утром под Алешками.

Вечером в воскресенье, 3 декабря, под удар беспилотника ВСУ попала «Газель» жителя поселка Рогачики, уточнил Алексеенко. Дрон атаковал автомобиль на дороге у Каир – на берегу Днепра. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения спины, головы и шеи. Пострадавшего успели доставить в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Как отметил глава регионального правительства, с начала этого года в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли 78 мирных жителей, среди которых шестеро детей и много женщин. Ранения получили 485 человек.

Если раньше херсонцы в основном погибали от минометных и артобстрелов, то теперь все больше жертв от ударов беспилотников, указал Алексеенко.

Геническ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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