российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 декабря 2023, 16:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Ижевска убил гражданскую жену и изнасиловал ее 11-летнюю дочь

В Ижевске арестован 27-летний мужчины по обвинению в убийстве гражданской жены и сексуальном надругательстве над ее 11-летней дочерью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Заключенный под стражу житель Ижевска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса РФ «Убийство» и «Изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Согласно материалам следствия, в ночь на 29 ноября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил 44-летнюю сожительницу, после чего совершил преступления против половой неприкосновенности 11-летней дочери гражданской жены.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,