Житель Ижевска убил гражданскую жену и изнасиловал ее 11-летнюю дочь

В Ижевске арестован 27-летний мужчины по обвинению в убийстве гражданской жены и сексуальном надругательстве над ее 11-летней дочерью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Заключенный под стражу житель Ижевска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса РФ «Убийство» и «Изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Согласно материалам следствия, в ночь на 29 ноября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил 44-летнюю сожительницу, после чего совершил преступления против половой неприкосновенности 11-летней дочери гражданской жены.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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