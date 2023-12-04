В отношении Нетаньяху возобновили рассмотрения дел по обвинению в коррупции

В отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима возобновилось рассмотрение дел, по обвинению в злоупотреблениях и коррупции, – сообщает The Jerusalem Post.
В публикации израильского издания, в частности, говорится, что «израильские суды работают в чрезвычайном режиме и проводят только срочные слушания из-за военных действий против ХАМАС в секторе Газа. Защита Нетаньяху попросила в понедельник, 4 декабря, из-за наземной операции в секторе Газа ограничить количество заседаний двумя в неделю. Ответ на этот запрос судьи пока не дали».
Следует напомнит, что генеральный прокурор Израиля 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам.
Тель-Авив, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»