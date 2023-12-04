Украинские неонацисты атаковали электроподстанцию в городе Пологи Запорожской области

Лидер движения «Мы вместе с Россией», член общественной палаты РФ Владимир Рогов в понедельник, 4 декабря, сообщил, что украинские неонацисты беспилотниками и артиллерией нанесли удар по электроподстанции в городе Пологи Запорожской области.

В своем Telegram- канале Рогов написал: «Укронацисты нанесли удар по подстанции в городе Пологи Запорожской области. Боевики ВСУ атаковали электроподстанцию «Пологи-150» с помощью БПЛА. Суммарно с беспилотников сброшено 12 боеприпасов ВОГ-25, вскоре был совершён обстрел из артиллерийского орудия М777 калибра 155 мм. Два снаряда не разорвались и пока не разминированы. В результате обстрела выведен из строя на неопределенное время один трансформатор и повреждено несколько изоляторов. Подстанция работает на резервном трансформаторе. По предварительным данным, жертв нет. Слава Богу, работники подстанции и жители Полог не пострадали».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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