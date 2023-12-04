Российскому экс-министру грозит 19,5 лет тюрьмы, штраф и лишение госнаграды

Государственный обвинитель в понедельник, 4 декабря, попросил Преображенский суд Москвы прговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, к 19,5 года колонии строгого режима, назначить штраф в размере 470 млн. рублей, лишить ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции, – сообщают СМИ.

Как сообщают журналисты из зала суда, «в ходе прений сторон прокурор попросил признать Абызова виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначить наказание в виде 19 лет и шести месяцев колонии строгого режима с запретом на 5 лет занимать госдолжности. Также прокурор попросил назначить ему штраф в размере 470 млн рублей».

Представитель гособвинения, частности, в ходе прений сказал: «Прошу признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. Обвинение по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый – Абызов, потом Степанов, потом все остальные. Гособвинение просит лишить его ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции».

Кроме того, Генпрокуратура попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны в полном объеме, и «взыскать солидарно со всех подсудимых 1,5 млрд рублей».

Для сообщников Абызова прокурор запросил от 7 лет до 18,5 года колонии. Приговор может быть оглашен до конца этого года. Во вторник, 5 декабря, адвокаты и их подзащитные озвучат в суде свою позицию.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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