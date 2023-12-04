МЧС РФ доставило для палестинцев в сектор Газа почти 300 тонн гуманитарной помощи

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко в понедельник, 4 декабря, заявил, что с начала гуманитарной миссии самолетами министерства для населения Газы было доставлено 288 тонн гуманитарной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Охотенко сказал: «С начала гуманитарной миссии 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш доставлено более 288 тонн продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости».

Также представитель МЧС сообщил, что спецборт МЧС России в понедельник, 4 декабря, доставил в Москву еще 120 эвакуируемых из Газы российских граждан РФ и членов их семей.

«120 эвакуируемых из Газы российских граждан и членов их семей, среди которых 30 детей, доставлены в Москву. Прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Межведомственным оперативным штабом организована работа по их доставке к местам дальнейшего проживания. Эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях», – сказал Охотенко.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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