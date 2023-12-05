Морской дрон ВСУ со взрывчаткой нашли на пляже в Крыму

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины со взрывчаткой на борту обнаружили на пляже в Крыму. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, морской дрон на побережье заметили жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря. Они сообщили местным властям, что в 4 км от их дома на пляже лежит безэкипажный катер.

Приехавшие на место представители оперативных служб оцепили пляж. Специалисты предположили, что морской дрон ранее был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал «Новый День», по информации Минобороны РФ, в ночь на вторник, 5 декабря, над Азовским морем и территорией Крыма были уничтожены 22 украинских беспилотника и еще 13 перехвачены. Около 6 часов утра над Азовским морем были сбиты еще четыре БПЛА и два перехвачены.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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