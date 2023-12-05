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Вторник, 5 декабря 2023, 11:42 мск

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Дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Крыму

Украинские беспилотники предприняли попытку атаковать нефтебазу в Крыму, сообщил телеграм-канал Baza.

По его сведениям, попытка атаки произошла сегодня около пяти часов утра. В сторону нефтебазы «Морской нефтяной терминал» направлялись два беспилотника самолетного типа. Их уничтожили силы ПВО Минобороны.

Один из БПЛА сдетонировал в воздухе, второй рухнул в 70 метрах от одного и резервуаров нефтебазы. Обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью и утром над Азовским морем и Крымом были уничтожены 26 дронов ВСУ и 15 перехвачены.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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