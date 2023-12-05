В результате ДТП с участием бензовоза в Краснодарском крае погибли три человека

ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник, 5 декабря, сообщило, что в результате столкновения бензовоза и маршрутного автобуса в Славянском районе Краснодарского края, по предварительным данным, погибли три человека, еще семь получили ранения.

В сообщении ведомства, в частности, говорится: «В Славянском районе около 16 часов 20 минут на 64-км автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк столкнулись бензовоз марки «Камаз» и маршрутный автобус Iveco. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ города Славянска-на-Кубани».

Краснодар, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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