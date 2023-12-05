На строительстве главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление рабочих

Прокуратура Камчатского края в среду, 6 декабря, сообщил о массовом отравлении рабочих на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки в городе Елизово. Госпитализирован 41 человек, начата проверка.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Елизовская городская прокуратура организовало проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта города Елизово. По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта».



«В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, условиям проживания строителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – подчеркнули в прокуратуре Камчатского края.

Петропавловск-Камчатский, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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