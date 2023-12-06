В Индии 17 человек погибли из-за циклона «Мичаунг»

Как минимум 17 человек погибли, десятки получили травмы в результате циклона «Мичаунг» в штате Тамилнад на востоке Индии. Порядка 40 тыс. человек пострадали из-за ливней, вызвавших наводнение, передает NDTV.

Циклон принес мощные ливни и ураганный ветер. В результате 17 человек утонули или погибли от ударов током, поскольку во многих местах ветром сорвало провода, повалило опоры ЛЭП. 35 деревьев вырваны с корнем, повреждено 770 км дорог. Многие поселения остались без света, но ремонтные работы уже ведутся.

Вызванное ливнями наводнение затронуло 194 деревни и два города. 25 поселений были практически полностью затоплены. Порядка 40 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не утонуть.

Местные власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

По данным Метеорологического департамента Индии, циклон потерял большую часть своей силы. Он движется на север, в штат Андхра-Прадеш, но там не ожидают значительного ущерба.

По южным регионам РФ прокатился мощный шторм. Тысячи жителей остались без электричества и связи. Ущерб от шторма только в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей.

Ченнаи, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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