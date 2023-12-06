Мигранты избили двух студентов в Хабаровске

В Хабаровске трое выходцев из Таджикистана избили двух студентов в общежитии вуза. В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело, решается вопрос об их аресте. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 28 ноября в общежитии Тихоокеанского государственного университета трое студентов-уроженцев Таджикистана сначала грубо нарушили общественный порядок, а затем избили двух российских студентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти).

Отмечается, что следователи совместно с сотрудниками УФСБ, полиции при поддержке ОМОН Росгвардии провели «процессуальные действия в общежитии».

«27 мигрантов опрошены в следственном управлении по обстоятельствам произошедшего, выявлены трое подозреваемых, они в настоящее время задержаны», – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствием будет дана оценка законности пребывания иностранных граждан на территории России.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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