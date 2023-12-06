российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 декабря 2023, 14:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова

Пожар возник в Государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил городской главк МЧС.

По информации ведомства, по адресу Театральная площадь, д. 3 произошел пожар на первом этаже. Площадь возгорания составляет 100 кв. м.

Сообщение о ЧП поступило в 12:46. В 13:17 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

На месте работают 36 специалистов МЧС и 9 единиц техники. Проводится эвакуация людей. Сведений о пострадавших не поступало.

Надо отметить, что здание консерватории находится на реконструкции. Работы начались в 2014 году. Окончание реконструкции намечено на 2024 год.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,