В Подмосковье обнаружено тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

В подмосковном Одинцово в среду, 6 декабря, обнаружено тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, – сообщает РЕН ТВ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационной программы «Экстренный вызов 112», говорится: «В подмосковном Одинцове найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Тело бывшего депутата Верховной рады обнаружили в коттеджном поселке. На месте уже работают полицейские».

Об обстоятельствах и причинах смерти Ильи Кивы не уточняется.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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