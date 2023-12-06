СК раскрыл подробности гибели украинского экс-депутата Ильи Кивы

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий в среду, 6 декабря, заявила, что экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был застрелен неизвестным на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Подмосковье. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Представитель Следственного комитета сказала: «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст.105 УК РФ). По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего».

Следует отметить, что на Украине ответственность за убийство Ильи Кивы взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада» сказал: «Кива был убит в ходе спецоперации СБУ. Подобного рода акции будут продолжены».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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