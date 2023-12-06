При повторном обстреле Донецка украинскими неонацистами во время тушения пожара погибли спасатели

В результате повторного обстрела украинскими неонацистами Донецка погибли спасатели, которые тушили возгорание после первого артналета, – сообщает RT.

Военкор RT Виктор Мирошников в своем Telegram-канале написал: «06 декабря в 16.40 на линию «101» было получено сообщение о пожаре в Буденновском районе Донецка. На место выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытии было установлено, что вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Подразделения приступили к ликвидации возгорания. Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли 2 сотрудника МЧС, еще 10 спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждено 4 единицы пожарной техники».

В МЧС ДНР также сообщили, что «жертвами нового обстрела стали двое пожарных. Еще десять пострадали, их доставили в больницу в состоянии различной степени тяжести».

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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