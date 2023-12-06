В результате массового ДТП с участием грузовиков в Краснодарском крае погибло пять человек

ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду, 6 декабря сообщили, что в результате массового ДТП с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса в Краснодарском крае погибло пять человек и двое пострадали.

В сообщении регионального ГУ МВД РФ говорится: «В 20:30 мск на 52-м км трассы Краснодар – Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса. По предварительным данным, водитель «Камаза» допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся большегрузом. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы».

«На этом же участке произошло еще одно ДТП с участием нескольких легковых автомобилей. Движение затруднено, на месте работают сотрудники полиции», – добавили в краевом главке.

Краснодар, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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