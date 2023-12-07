В Улан-Удэ при взлете у Ту-204 загорелся двигатель, ведется проверка

В аэропорту Улан-Удэ при взлете загорелся двигатель у грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту». Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«Самолет совершил посадку. Пострадавших нет», – добавил он.

По имеющимся данным, лайнер направлялся в Китай, пассажиров на борту не было.

Гендиректор аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ Дмитрий Гармаев уточнил, что аэрогавань работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию.

Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку по факту авиапроисшествия, которое произошло утром 7 декабря.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, у Ту-204, выполнявшего грузовой рейс Улан-Удэ – Чжанчжоу, при взлете загорелся левый двигатель. Возникший пожар был потушен. На борту находилось 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

«Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Происшествием также занялись следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным ведомства, у Ту-204 произошел помпаж двигателя. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи уже осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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