35 коров погибли в ДТП под Красноярском

При столкновении двух фур под Красноярском погибли 35 коров, перевозимых в одной из большегрузов. Об этом сообщил региональный полицейский главк. В автоаварии выжили лишь пять животных, их переместили в другую машину.

По информации правоохранителей, ДТП произошло на 5 км автодороги «Обход города Красноярска». Водитель «Камаза», перевозивший в полуприцепе 40 голов крупнорогатого скота, двигаясь со стороны поселка Березовка в направлении Емельяново, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания».

В результате аварии «Камаз» съехал в кювет, кабина водителя загорелась. Также из прицепа «Скании» выпал груз, который отлетел в легковой автомобиль «Лада». 35 коров, которые перевозились в «Камазе», погибли, водитель госпитализирован. Уцелевших буренок переместили в другую фуру.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливать все обстоятельства происшествия.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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