Житель Севастополя избил мужчину за просьбу взять свою собаку на поводок

Житель Севастополя избил мужчину после того, как тот попросил взять на поводок овчарку, которую он выгуливал в частном секторе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Собака бегала и перегавкивалась с соседскими псами за забором. Это не понравилось одному из местных жителей, работавшему в это время на огороде. Мужчина попросил владельца овчарки вести питомца на поводке, однако тот проигнорировал эту просьбу. В итоге началась словесная перепалка, которая закончилась избиением одного из участников конфликта.

«Хозяин участка вышел с граблями, но применить их не успел – оппонент избил его руками и ногами. Агрессора задержали», – говорится в сообщении. У пострадавшего диагностированы телесные повреждения средней тяжести. Хозяина овчарки ждет суд.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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