В Донецке две женщины ранены при атаке украинского дрона

Две жительницы Донецка получили ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника около продуктового магазина в Петровском районе города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что женщины 1970 и 1979 годов рождения были атакованы на пересечении улиц Петровского и Шуйской у магазина «Березка».

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, взрывоопасный предмет был сброшен в 10:30 мск.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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