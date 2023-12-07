В секторе Газа убит сын бывшего начальника генштаба ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 7 декабря, заявила о гибели в секторе Газа сына министра в чрезвычайном правительстве и бывшего главы генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота мастер-сержанта 25-летнего Галя Меира Айзенкота и сержанта Джонатана Дэвида Дейча, 34 лет, – сообщает The Times of Israel.

В заметке издания говорится, что «Галь Айзенкот погиб в результате взрыва бомбы в шахте туннеля в лагере Джабалия на севере Газы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу в Израиле, где от полученных травм он скончался».

«Второй погибший – сержант Джонатана Дэвида Дейча, 34 лет, он был убит в перестрелке на юге Стрипа, результате чего число убитых солдат в ходе наземного наступления в секторе Газа достигло 89», – пишет The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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