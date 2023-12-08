В Керчи произошел пожар на газопроводе

В Керчи в ночь на пятницу произошло возгорание газопровода. Пожар уже ликвидировали. В результате инцидента от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные городские службы.

Возгорание произошло на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова. Огонь потушили в 6 часов утра. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы.

Причины происшествия устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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