В Донецке задержан глава «Железных дорог Донбасса»

В Донецке сотрудники ФСБ задержали гендиректора госконцерна «Железные дороги Донбасса», сообщили в региональном УФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации спецслужбы, задержанный реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам, передает РИА «Новости».

Оперативные материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета России по ДНР.

Имя задержанного не называется, однако, согласно данным на сайте концерна, гендиректором предприятия является Владимир Кабаций.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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