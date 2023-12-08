В Донецке задержан глава «Железных дорог Донбасса»

В Донецке сотрудники ФСБ задержали гендиректора госконцерна «Железные дороги Донбасса», сообщили в региональном УФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации спецслужбы, задержанный реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам, передает РИА «Новости».
Оперативные материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета России по ДНР.
Имя задержанного не называется, однако, согласно данным на сайте концерна, гендиректором предприятия является Владимир Кабаций.
Донецк, Наталья Петрова
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