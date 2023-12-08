Итальянка попала в реанимацию из-за ошибочного счета за воду

Пожилая итальянка оказалась с сердечным приступом в реанимации из-за счета за воду. Ресурсоснабжающая компания прислала ей квитанцию с ошибкой на 15 339 евро, а банк автоматически оплатил, пишет IL Mattino.

Инцидент произошел в городке Кампороссо. 88-летней женщине пришел счет за воду на 15 339 евро, хотя реальный расход был на 55 евро. Итальянка очень расстроилась и позвонила в банк, где ей сообщили, что программа автоматически списала с ее счета половину суммы – 7 669 евро.

Здоровье женщины не выдержало, и ее с сердечным приступом забрали в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации в Сан-Ремо.

Проверка показала, что начисление провели неверно из-за «некорректного снятия информации со счетчика воды». Квитанцию аннулировали, деньги вернули на счет.

Сан-Ремо, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube