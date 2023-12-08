В Газе закидали камнями и разграбили автоколонны с гумпомощью и автомобили ООН

Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт в пятницу, 8 декабря, заявил, что в Газе некоторые автоколонны с гуманитарной помощью, а также автомобили ООН, разграбляются и забрасываются камнями, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Уайт написал: «Гражданский порядок в Газе рушится – улицы дикие, особенно после наступления темноты. Некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, а автомобили ООН забросаны камнями. Общество находится на грани полного краха. Несмотря на ограниченную доступную помощь, БАПОР продолжает обслуживать население».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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