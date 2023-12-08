В Минводах из-за разгерметизации экстренно совершил посадку самолет авиакомпании «Россия»

Самолет авиакомпании «Россия», летевший рейсом «Минеральные Воды – Санкт-Петербург» совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод из-за технических неполадок.

В сообщении оперативных служб говорится: «В связи с разгерметизацией на борту рейса №6358 Минеральные Воды – Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в 19.13 мск. на территории аэропорта вылета. На борту самолета, по предварительным данным, находятся 111 человек, в том числе двое детей и шесть членов экипажа».

Минеральные Воды, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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