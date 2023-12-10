В Иркутске и пригородах жители 50 улиц остались без света из-за аномальных морозов

В Иркутской области дома почти на 50 улицах в четырех поселениях Иркутского района остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Перебои с подачей электроэнергии в 30-градусный мороз зафиксированы также в самом Иркутске, сообщила горадминистрация.

По данным энергетиков, 10 декабря света остались дома в деревнях Грановщина и Ширяева, поселках Урик и Хомутово.

В самом Иркутске произошло отключение электроснабжения на восьми улицах в Правобережном округе. Без света остались дома на улицах Славная, Рождественская, Правобережная, проулке Сиреневом, а также на улицах Енисейская, Северная, 2-я Полевая, проулке Кротова.

«Восстановительные работы проводятся силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания». Ситуация находится на контроле администрации города и Единой дежурно-диспетчерской службы», – говорится в сообщении городской администрации.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре установились аномальные морозы: на 11-17 градусов ниже климатической нормы. 10 декабря температура ночью достигала -33..-35 °C, в пригородной зоне -37…-39°C.

По прогнозу метеорологов, сильные морозы продержатся как минимум до 12 декабря.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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