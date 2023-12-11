Кондуктор в мороз высадила двоих детей из автобуса в Красноярске

В Красноярске двоих детей высадили из маршрутного автобуса в 30-градусный мороз. Департамент транспорта проведет проверку в связи с инцидентом, который произошел в субботу, 9 декабря. Об этом сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов.

«Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. По его мнению, «если перевозчик высаживает детей в мороз, то он должен лишаться контракта». «Других решений здесь не вижу», – подчеркнул мэр.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Красноярске двух детей 10 и 15 лет высадили в мороз из автобуса, следовавшего по 23-му маршруту. В автобусе не работал банковский терминал, а у детей не было наличных, чтобы оплатить проезд. Кондуктора не смутило, что на улице было минус 30 градусов.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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