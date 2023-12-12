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Вторник, 12 декабря 2023, 10:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Забайкалье в аварии с минивэном один человек погиб и семеро пострадали

В Забайкалье минивэн попал в аварию. Погибла женщина, еще семь человек пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 124-м км автодороги Могойтуй-Сретенск-Олочи. Nissan Serena столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». В результате погибла 71-летняя пассажирка минивэна, которая находилась на переднем сидении.

«Семь человек, включая водителя Nissan 1988 года рождения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», – добавили в полиции.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД России по Шилкинскому району. Причина аварии устанавливается.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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