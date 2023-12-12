На реке Лена трактор провалился под лед

В Якутии трактор провалился под лед на реке Лена. Ведется поиск двух человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло примерно в 10-12 км от города Якутска. Установлено, что двое жителей села Техтюр выехали на лед в несанкционированном месте, в результате чего их трактор провалился. Толщина льда на месте провала составляет 15 см.

По словам очевидцев, люди не успели выбраться из кабины. Спасатели проводят поисковую операцию.

Кроме того, на место прибыли представители администрации и следственно-оперативная группа.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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