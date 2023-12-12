Советника министра ДНР задержали за мародерство на полмиллиарда

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой народной республике задержали советника министра промышленности и торговли ДНР Сергея Голощапова и директор ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания» Алексея Петрусенко по подозрению в мародерстве в особо крупных размерах. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

По информации спецслужбы, задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания».

По предварительным данным, ущерб оценивается в 518 млн рублей. Подробности не раскрываются.

Оперативные материалы переданы в управление Следственного комитета по ДНР с целью принятия процессуального решения.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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