Польский депутат в Сейме огнетушителем погасил свечи на меноре

Лидер монархической партии «Конфедерации польской короны» Гжегош Браун во вторник, 12 декабря, в здании Сейма (парламента) огнетушителем загасил свечи на меноре, установленной в польском парламенте по случаю празднования Хануки, – сообщают СМИ.



В видеоролике, распространяемом в польских СМИ и соцсетях видно, как депутат хватает порошковый огнетушитель и гасит менору – семисвечник, который считается одним из символов иудаизма и зажигается на еврейский праздник Ханука.

«После эксцесса Брауна выгнали из здания Сейма. Слушания также были прерваны», – пишут польские СМИ.

Посол Израиля в Польше Яков Ливне, комментируя инцидент, сказал: «Позор! Депутат польского парламента только что сделал это! Через несколько минут после того, как мы отпраздновали там Хануку».

Комментируя поступок депутата, маршал польского Сейма Шимон Холовня заявил журналистам: «Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится. Я решил, что согласно правилу 22b Регламента Сейма, господин Браун считается грубо нарушившим общественный порядок на территории, находящейся в ведении Канцелярии Сейма. Это означает, что Президиум Сейма, вероятно, соберется позже сегодня, чтобы принять решение о финансовом наказании для господина Брауна. Хочу четко заявить, что против господина Брауна будет подано заявление в прокуратуру, вероятно, по статье, которая предусматривает нарушение религиозных обрядов».

«Это позор. Это неприемлемо. Это не должно повториться», – прокомментировал инцидент премьер-министр Польши Дональд Туск.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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