Жительница Самары украла из офиса бумагу на 24 млн рублей

В Самаре 30-летняя местная жительница украла из офиса бумагу на 24 млн рублей и купила себе квартиру и автомобиль. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установили правоохранители, женщина занимала должность главного специалиста отдела хозяйственного обеспечения организации. С мая 2020 по октябрь 2021 года она похитила 112 тысяч пачек офисной бумаги.

На вырученные деньги сотрудница купила себе квартиру и машину марки Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Когда об этом стало известно, было возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ.

Женщине удалось скрыться. Она быстро продала имущество, уехала за границу и была объявлена в международный розыск.

Самара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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