Умер основатель Агентства журналистских расследований и автор «Бандитского Петербурга»

Основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news, автор книги «Бандитский Петербург», по которой был снят одноименный популярный телесериал, Андрей Константинов скончался на 61-м году жизни в среду, 13 декабря, в Санкт-Петербурге.

В сообщении на сайте Фонтанки говорится: «На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов. Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел».

Андрей Константинов родился в 1963 году, окончил Восточный факультет Ленинградского госуниверситета, в качестве переводчика с арабского языка работал в Южном Йемене по линии Минобороны СССР. Журналистикой занялся в 1991 году после увольнения из армии. С 1998 по 2014 год читал лекции на факультете журналистики СПбГУ. Константинов был известен как автор книг «Бандитский Петербург», «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист» и многих других.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube