СМИ: В секторе Газа погибло 89 журналистов

В результате израильских обстрелов в среду, 13 декабря, в секторе Газа погибли двое журналистов, всего за время конфликта с 7 октября в анклаве было убито 89 представителей СМИ, – сообщает телеканал Al Jazeera.

В сообщении катарского телеканала говорится: «В среду погибли два работника СМИ в результате обстрела. Таким образом, число журналистов, погибших в секторе Газа с 7 октября, возросло до 89».

Ранее сегодня Минздрав сектора Газа сообщил, что в анклаве «в результате израильских обстрелов погибло 18,6 тыс. человек и почти 50,6 тыс. пострадали».

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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