В Алтайском крае работника птицефабрики насмерть засыпало зерном

В Алтайском крае на птицефабрике произошел несчастный случай, мужчину засыпало зерном, он не выжил. Об этом сообщает региональная прокуратура.

49-летнего машиниста механического тока затянуло в чан с зерном в завальной яме. Мужчина не смог выбраться и начала задыхаться.

Пострадавшего вытащили из ямы и передали медикам, но врачи ничем уже не могли помочь.

По факту гибели работника возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у прокуратуры.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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