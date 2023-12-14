На трассе в Ставропольском крае перевернулся автобус со школьниками

На Ставрополье перевернулся автобус, в котором школьники ехали на соревнования. В результате дети не пострадали. Проводится проверка.

Авария произошла на автодороге Рыздвяный – Казинка, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок.

В салоне находились девять школьников в возрасте 14-16 лет и двое взрослых. На место прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по месту жительства.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что школьников перевозили в темное время суток, что противоречит правилам организованной перевозки группы детей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ребята направлялись на соревнования по баскетболу и были расстроены тем, что им не удалось попасть на турнир. Глава региона поручил руководству краевого минспорта проработать вопрос с организаторами спортивного мероприятия, чтобы они допустили команду к участию в следующем этапе.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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